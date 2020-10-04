Александра Гозиас находится в ожидании скорых родов.

Нам 34 недели 🥰 и сейчас наш вес как у маленькой дыни 🙈

Совсем скоро я отправлюсь в роддом и аист принесёт в мою семью мылышонка 👦 Что я ощущаю? Ох много смешанных эмоций, но больше радости .

Сейчас малыш добирает свой вес ( и по узи уже 2,400) рост так вообще будет баскетболист .

А ещё я первый раз увидела своего мальчика в 3D и вот по всем первым признакам 👉🏽 там копия папа 😿🙈 p.s. Немного грустно , надеюсь глаза мои будут🤗 А вообще круто , тк папа у нас красивый и сыночек значит родится уффф красавчик. 😻

Как я чувствую себя после больницы? Положительно.животик поднялся , стал более мягким . Голос возвращается . Правда очень быстро устаю и постоянная отдышка замучила 🙈😂

Кстати с моими показателями — могу родить и по-раньше, так что уже вчера мне привезли сумку в роддом ( хотела собирать сама , но бегать по аптекам сейчас уже не могу) в сториз сделала распаковку 🌞так что пошли туда 👆🏽