Александра Гозиас ответила на вопросы, связанные с переездом дочери к ней в Москву.

Один из самых популярных вопросов🔥#бывшийподалвсуд

По поводу ситуации с бывшим мужем .🤷‍♀🤦🏽‍♀У многих есть один прям вопрос-вопросище на эту тему. С ним все решено, я прекратила всяческие попытки решить все мирно.

Он подал в суд на меня для установления порядка посещения Софии. И я подаю встречно на официальные алименты, как только возвращаюсь в Калининград за дочей.👋

Параллельно куча сообщений в директ и комментариев, как же на это все смотрит мой муж и отец моего будущего ребенка. 🧐🤨Многим интересна его позиция. И я вам расскажу👇🏽👇🏽👇🏽

С самого начала конфликта он не пытался лезть или тем более брать в свои руки это. Он понимал, что это мой личный вопрос и если мне будет нужна помощь, я попрошу. Согласны что это правильно?

Но когда вопрос коснулся переезда Софы, он занял категоричную позицию🛑Сказал, что ребенок должен жить вместе с нами. Вместе со своей мамой. И чтобы никакого ее возвращения обратно.

Он полностью на моей стороне, поддерживает меня и помогает.