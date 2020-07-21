Экс-участница Александра Гозиас поведала, что эта ее беременность была запланирована.

Я беременна😱

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Хотите, расскажу, как так вообще получилось? Вам понравится.🙈😂

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Это все от большого желания, на самом деле. Мы шли к этому осознанно, шаг этот был обдуман вдоль и поперек. Удивитесь, если скажу, что даже знак зодиака выбирали для ребенка? 😳🙈

А вот так вот, это правда.

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Но сначала пошли мы в центр планирования семьи в Москве. Записались на консультацию, чтобы хотя бы просто понимать, что к чему. Но уже на первом приеме стало понятно, что можно приступать. Даже анализов сдавать не стали. Особенно муж. Я знаете ли ревнива даже к журналам.😈🤪🤛🏾

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Было одно НО❗Меня накрывало от одной мысли о том, что я поправлюсь. Мне прям покоя эта мысль не давала, что моей идеальной фигуре придет конец. Что поползут растяжки, вылезут лишние кило. Прям не могу описать, как мучило это. Хоспаде, о чем думала?

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В остальном все было супер. Мы прикинули, какая овуляция даст тот самый результат, и все сразу получилось. Так что тесты на беременность были закуплены заранее. Потом я сделала его и увидела заветные слова: Беременна, 2-3. Это значит, что уже примерно три недели я будущая мама.

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Ну и я была бы не я, если бы не отчебучила. 😂🙈Короче, разыграла папу нашего. Интересно, как он отреагировал и как это было?)