Бывшая участница телестройки призналась, что очень плохо себя чувствует во время беременности. По словам Саши, её организм буквально рассыпается, она с нетерпением ждёт, когда ребёнок появится на свет и весь этот ужас закончится.



Это будет второй малыш в жизни Александры. Она призналась, что первая беременность была для нее очень легкой, она прекрасно себя чувствовала. Возможно, всё из-за возраста, ведь на тот момент Гозиас было всего двадцать два года. Сейчас Саша может резко почувствовать привкус крови во рту, потому что начинают воспаляться десны, причем ничего до этого она могла не есть и не пить. Также у Саши пучками выпадают волосы.



Экс-участница считает, что каждая мама – настоящая героиня, на долю которой приходятся невероятные испытания. Поэтому мужчинам нужно выполнять любой каприз любимой женщины, находящейся в интересном положении. Саша отметила, что сейчас она не ноет или хочет, чтобы её пожалели, а делится с подписчицами своим действительно очень плохим самочувствием.