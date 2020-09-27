Александра Гозиас наконец-то выяснила у дочери, почему она не радовалась скорому появлению брата или сестры.

Реакция дочери-КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ😰

Многие заметили , что София не очень счастливая была в тот день когда я сообщила о поле малыша. Блин 😒 я чувствовала ее ревность. Как так все счастливые, улыбаются . А ещё шарики и обнимашки не по ее душу 🙈 как я не пыталась ее раззадорить , она была без настроения (

Я все понимаю, наверное это не избежать и вот я уже вся разнервничалась , как тут ситуация полностью поменялась . 😳 Как только мы лопнули шар и София поняла , что будет мальчишка , она вся заулыбалась. Через минуту наверное она начала скакать , веселиться . Мне показалось это странным и конечно разговор я решила поднять когда мы легли спать .

Оказывается, мелкая очень переживала что будет сестричка и не могла это пережить😂🙈 p.s. София очень жадная во всем 😂😂😂 и сестричка это значит, что все ее игрушки, одежда будет делиться😂😂😂Плюс как она говорит «с девочками скучно»

Короче говоря , она обрадовалась братику.Выдохнув что ее игрушки только ее ,она сейчас спокойна. Но…. при ней Пузико гладить нельзя ❗ и любить сильнее я должна только ее 😂🥰

Девчулиииии у вас была такая ревность у детей?