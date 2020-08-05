Александра Гозиас в очередной раз убедилась в том, что её экс-супруг Илья Кротков специально портит ей жизнь.
Александра Гозиас
❌Чего и следовало ожидать❌
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#бывшийподалвсуд
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Вчера болтали с Софией по телефону. Обычный наш ежедневный разговор. И случился такой диалог:
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— Дочь, как давно вы виделись с папой?
— Мы не видимся.
— А когда в последний раз он приезжал?
— Я уже не помню. Папа куда-то пропал.
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Вопрос‼Для чего надо было трепать мне нервы, доводить до слез всеми этими разборками❓Кому в итоге стало лучше от всего этого скандала с переездом Софии в мск❓
Ребёнок в пяти минутах живет от тебя, а ты один фиг не приезжаешь к ней🤦🏽♀Она не помнит, когда тебя видела. Это отцовская забота? Так она проявляться должна?🛑
Короче, вывод один. Лишь бы напакостить, вот и все. И суть не в ребёнке, а в желании насолить мне!! Отравить жизнь и просто-напросто вытрепать нервы. ❌❌❌
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В суд он-таки подал. И я, как приеду в Калининград, сделаю тоже 👉🏽👉🏽👉🏽Подам на алименты. Конечно, это решение ему не нравится, но кто его спрашивает. А то что-то одна я до трясучки доведена. Не катит.
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Так что тему эту я хочу закрыть (пока)