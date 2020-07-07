Александра Черно призналась, что сторонница искусственного вскармливания.

Совсем скоро Александра Черно впервые станет матерью. А пока девушка активно готовится к встрече с сыном, успевает и поболтать на мамские темы. Так Саша рассказала, при каких условиях откажется от грудного вскармливания.

«Если будут сложности в виде потери веса ребёнка, будет недостаточно молока, не будет молока совсем или для меня это будет дикая боль с огромными прыщами – тогда, конечно, нет. Зачем мучать себя и ребёнка? Сейчас ИВ достаточно сбалансированно для хорошего кормления малыша. Я за то, чтобы хорошо было и маме, и малышу. А не ГВ ради того, что я сумасшедшая овуляшка. Мне важно здоровье моего ребёнка», – написала участница.

Но отметила, что если всё будет хорошо, то обязательно будет кормить грудью. Сама Саша выросла на ИВ и считает свой иммунитет отличным.

Мамы, кто тут за ГВ топит?