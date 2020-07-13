Дата родов участницы телепроекта Саши Черно стремительно приближается, но у будущей мамочки появились довольно серьезные проблемы с наблюдающими ее докторами. Дело в том, что последний осмотр врача закончился для Александры скандалом. Черно уже определилась со специалистом, который будет принимать у нее роды, однако тот к ее большому удивлению и возмущению ответил ей отказом.



Врач попытался обосновать Александре необходимость в ее случае кесарева сечения, объясняя свое решение тем, что проблемы с лишним весом будущей матери не оставляют ему другого выбора. Черно вариант решительно не устраивал, и в итоге доктор отказался довести ее беременность до логического финала и предложил прейти под руководство другого специалиста. Итогом таких новостей стала истерика Александры, которая устроила в клинике погром, нанеся ущерб оборудованию медицинского заведения.



На данный момент девушка уже раскаялась в содеянном и пообещала оплатить ремонт и возместить все расходы клиник. Но Иосифу Оганесяну эта ситуация не кажется столь безобидной, так как теперь он опасается, что результатом этой выходки будет неприязненное отношение врачей, которое может сказаться на их ребенке.