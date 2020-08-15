Александра Черно ведёт со своей кошкой войну за правильное хождение в туалет.

‼Война за горшок‼

В общем, эти 2 дня для меня были адом… Только бегала стирать бельё и следила, чтоб вновь нигде не нассала. Кто кого называется. Моя взяла!🙌🏻 (не знаю правда временно или нет, но пока хвалюсь даже такой маленькой победой) помогло ограничение в пространстве (в клетке она была 10 минут, больше сердце у меня не выдержало) но в ванне она просидела часов наверное 5. Плюс мы купили ей ещё один лоток с силиконовыми гранулами. В один теперь она писает, в другой какает. За каждое правильно выполненное действие-даю вкусняшку.

Большое спасибо всем за Советы!