Александра Черно поведала, что они с семьей хотят переехать.

Саша и Йося окончательно покинули проект ДОМ-2. Молодая мама рассказала, что в понедельник они едут на «разговор к руководству», а также забрать оставшиеся на Поляне вещи. Кроме того, ребята больше не хотят жить в той квартире, что сняли перед рождением Стефана.

«Мы живём рядом с Поляной, и тут все напоминает о ДОМе-2. Я не хочу так», – рассказала Саша подписчикам.

Кроме того, в нынешней двухкомнатной квартире в Московском, где живут ребята, слишком мало места.

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