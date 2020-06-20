Александра Черно поведала своим поклонникам о беременности в весе.

Как же много мне поступает каждый день вопросов, а как я смогла забеременеть в весе?? Просят подсказать какие-то лекарства, чудодейственные таблетки и тд.

Девочки, милые мои!!! У всех организм очень разный. У кого-то нет проблем со здоровьем, у кого-то они очень серьёзные. У кого-то вес от того, что человек просто много жрет, у кого-то из-за гормонов и тд. У кого-то просто несовместимость. Всё очень индивидуально.

Что я хочу сказать, если вы не можете забеременеть в течении года, при регулярном сексе, при правильном подсчёте овуляции-тогда вам действительно стоит обратиться в больницу, проверят обязательно вас и вашего партнёра. И только тогда уже пропишут вам лечение, если вдруг кто-то из Вас не здоров!

Хватит всё скидывать на лишний вес, оставьте вы уже толстяков в покое. Это их выбор, они такие же люди как и все вы. Любую болячку приписывают к весу🤦🏻‍♀

Как получилось у нас лично. Пробывали всю весну и лето. Проверялись оба. Полностью здоровы. Но была у меня инсулинорезистентность. Пила таблетки. Не получалось. Очень сильно ссорились, даже чуть не развелись. Потом отпустили ситуацию, тк ссорились жёстко и вуаля🤰🏻👼🏻 Наш долгожданный первенец получился.

Главное-верить!!! Всё обязательно сбудется. Но пожалуйста, перестаньте мне задавать вопросы… Повторюсь-всё очень индивидуально.

Я желаю всем, чтобы каждый обрёл своё счастье😍😍😍