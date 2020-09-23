В последнее время на шоу «Бородина против Бузовой» происходит что-то неладное. Не так давно нетрезвые девушки чуть не сорвали съёмки, теперь же злоупотребление алкоголем Вячеслава Иванченко мешает жить Александре Черно.



Многим зрителям очень странно то, что Саша Оганесян и Илья Яббаров возомнили себя настоящими примерами хорошего поведения для семьи Иванченко. Возможно, участникам просто не удаётся понять, как кто-то из жителей проекта может добровольно покинуть его и отказаться от всех благ «Дома-2». То своей «перезагрузкой» Юля Иванченко разочарована, то супруги перечат ведущим и организаторам проекта, то заявляют, что собираются покинуть телестройку.



У некоторых зрителей создалось впечатление, что у семьи Иванченко просто не осталось сил для жизни под камерами. Большинству поклонников проекта также непонятно, откуда такой негатив появился к участникам от Яббарова и Саши Черно, ведь они тоже никогда не отличались своим примерным поведением.