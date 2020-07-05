Александра Черно убеждена, что за годы пребывания на проекте они с мужем стали сильнее.

‼Проект‼

Мы уже 3,5 года являемся участниками дома-2. Здесь у нас было всё, и плохое и хорошее. Мы очень сильно выросли здесь, прошли через многие проблемы и пришли к хорошей счастливой жизни. Хоть и про мужа моего говорят до сих пор, что он несерьёзный-мне смешно это слышать. Мой муж пылинки с меня сдувает. Весь его вектор полностью направлен на семью. Он выполняет все функции мужчины (денег, мужских работ по дому, так ещё и мне помогает!) ну а веселиться и снимать смешные ролики-это не плохо, а даже наоборот. Совсем скоро у нас появится малыш, все мысли у нас конечно же только об этом. Нужно обязательно обзавестись жильём. Мы конечно поучаствуем в этом году в ЧГ, но судя по тому, как голосуют сейчас это выглядит нелепо и смешно… Как новенькие участники называют друг друга друзьями и голосуют необъективно. Это их выбор и останется только на их совести.

Это я к чему, к тому что уверена, что ЧГ будет проходить точно так же, заметьте каждый год конкурсы, а проблемы одни и теже. Мы конечно поучаствуем в этом году, но не одной претензии никому не предъявлю. Каждый пусть голосует по своему сердцу и совести как считает нужным, в моей жизни не изменится ничего. В общем, если пролетаем с ЧГ-берём ипотеку. Зато не будем зависеть не от кого. Дальше, после родов где-то за год я планирую похудеть и сделать операцию. Но не путайте!!! Я не хочу быть супер фитоняшкой. Я хочу быть где-то 90-100 кг, просто при этом имея хорошие формы.

Год просто обязан быть продуктивным!!! 💪🏻

Цели поставлены🤗🥰