Недавно покинувшая проект Александра Черно поделилась своими переживаниями с подписчиками. Девушка обеспокоена тем, что её могут обмануть недобросовестные рекламодатели, которые способны опорочить её честное имя. Ни для кого не секрет, что многие участники после ухода с проекта занимаются блогерством и зарабатывают деньги на рекламе. Саша с Йосей не стали исключением. Молодая мама решила признаться подписчикам, что очень боится новой деятельности.



Многие экс-участники в соцсетях рекламируют различные «лохотроны», из-за чего, к примеру, не так давно был конфликт между Миленой Безбородовой и Алёной Савкиной. По словам Саши Черно, она уважает и ценит своих подписчиков, поэтому она даже подумывает над тем, чтобы нанять профессионального менеджера для верного подбора рекламы в инстаграме.



Из всей этой ситуации супруга Иосифа сделала настоящую трагедию. Девушка вспомнила, что на проекте она провела четыре года, из-за чего ей сложно адаптироваться к жизни за периметром.