Александра Черно утверждает, что её новорожденный сын очень похож на неё маленькую.

Это-маленькая я.🥰❤

Стефан-копия меня. У меня проснулись бешеные инстинкты. Я просто очень переживала за этот момент психологически… Хоть убейте, я до сих пор не понимаю, особенно теперь, когда я стала мамой такого вкусного малыша🥰

Кстати, вас интересовал вопрос-кормлю ли я по-итогу грудью. Молочко пришло сегодня. Разрабатывать конечно её очень больно, но оно того стоит🥰❤

Ведь это Здоровье твоего малыша. Мне врачи сказали, что эти первые капли для него самые важные. А врачи тут от Бога! 🙌🏻🙏🏻

Вы знаете, я просто так кого-либо не хвалю🤗❤

Уже на днях домой. Шов пока побаливает, но Слава Богу, что я хожу с первого дня.