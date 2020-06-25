Беременная Александра Черно уже в июле должна стать мамой. Сейчас девушка вместе со своим мужем Иосифом Оганесяном ушли в декретный отпуск. Ребята постоянно думают о предстоящих родах и готовятся к появлению в их жизни ребенка. Как призналась Черно, ей все-таки удалось уговорить супруга на совместные роды, о которых она мечтала.



На днях, за несколько недель до предполагаемого срока родоразрешения, Саша успела осуществить еще одну свою мечту – сняться в фотосессии, посвященной ее деликатному положению. Девушка хотела запечатлеть свою беременность, чтобы в будущем любоваться кадрами с той поры, когда она еще вынашивала своего сына.



В своем Инстаграм-аккаунте Черно опубликовала видео бэкстейджа (закулисья съемочного процесса). На них будущая мама предстает в романтичных нежных воздушных образах. Фанаты девушки позитивно оценили ролик, отметив милые образы Саши.