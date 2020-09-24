Удивительно, но Александра Черно призналась, что не считает себя идеальной мамой. Часто девушка делится с подписчиками умилительными видеозаписями и фотографиями малыша Стефана, говорит о счастье материнства, но признаёт, что столкнулась уже с некоторыми трудностями с ребёнком.



Александра пожаловалась, что у Стефана начались проблемы со сном. Часы с девяти до одиннадцати вечера она назвала настоящим «адом», потому что малыш наиболее активен и уложить его спать не помогают ни одни приёмы, которые ей советовали. Недавно они вообще уснули с малышом в пять часов утра. Саша пожаловалась, что сын ещё и капризничал, плакал, не спасли ни укачивания, ни грелочки на живот, ни эспумизаны и всё остальное.



Один из подписчиков написал Саше, что она идеальная мама. На это девушка ответила, что её с кем-то перепутали, она вообще не знает ничего о детях и считает себя недоматерью. Многие подозревают, что Черно просто кокетничает и скромничает, но многим такое поведение кажется более правильным, чем считать себя идеальной мамой, как делает это Ольга Рапунцель.