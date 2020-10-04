Александра Черно пытается урезонить хейтеров, критикующих её маленького сына.

Сладкая семеечка 🙈💝

Сашки 🐈 не хватает, как обычно где-то ходит🤪😘

По поводу малыша-вы сейчас серьезно??? То влево он лежал-кривошея🤦🏻‍♀️ То вправо-сходите к остеопату🤦🏻‍♀️ Сходите к окулисту, а у нас всё прекрасно!!! На массажи и тд мы ходим! А удачный кадр с лялей-вы ещё попробуйте поймать!!! Поэтому закрыли свои рты, пока не улетели в бан!!! Это гнилое нутро всему виной, видеть постоянно что-то плохое?! Надо задуматься, уважаемые!😉