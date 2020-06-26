Вчера будущей маме Александре Черно исполнилось 27 лет. Так как совсем скоро девушка должна родить сына, а перед родами ей часто становится плохо, она отказалась от шумных празднеств и осталась дома.



Супруг Саши Иосиф Оганесян подготовил множество сюрпризов для любимой жены. Черно опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте видео, в котором показала все подарки, сделанные мужем в ее день рождения.



Так, главным подарком стали серьги, украшенные кристаллами Swarowski. Также Йося преподнес жене два чехла для телефона все с теми же кристаллами – Саша их очень любит. Помимо подарков Оганесян также украсил комнату воздушными шарами и праздничным декором и заказал уникальный торт с портретом Черно. Внутри десерта была любимая начинка девушки «Баблгам». Саша пищала от восторга и восхищалась своим мужем, который подготовил ей столько сюрпризов.