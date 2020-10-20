Александра Черно рассказала о своём затяжном конфликте с Ольгой Рапунцель.

ЧЕРНО О РАПУНЦЕЛЬ: «ОНА РЕАЛЬНО ДУМАЕТ, ЧТО МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ ВТОРОЙ РАЗ»

Конфликт между Сашей Черно и Олей Рапунцель продолжается. Обе мамочки изрядно устали от постоянных стычек, но продолжают цеплять друг друга по проводу и без. Александра переживает, что из-за этого не сможет выиграть в конкурсе «Человек года».

«Самое обидное то, что сейчас идёт конкурс «Человек года». Многие зрители меня поддерживают, что для меня неимоверно ценно. Прикол в том, что она реально думает, что сможет выиграть второй раз. Судя по этой неделе, я поняла, что данный конфликт интересен и на проекте, что меня очень сильно компрометирует во время конкурса.

Будут тянуть 100% дальше. В итоге и я пролечу с конкурсом. А выиграет вообще третий человек», – заявила Оганесян.

Дела до семьи Дмитренко ей никакого нет, уверяет Саша. А все её слова – лишь ответная реакция.

«У меня своя семья, мы очень сильно выросли. Мы долго шли к тому, что имеем сейчас. И, конечно же, я хочу выиграть конкурс! В итоге каждый день на проекте выставляют так, якобы я её травлю. На конкурсе сегодня тоже так выставляли. А я просто не хочу, чтобы меня оскорбляли. Не хочу, чтобы мою семью в принципе обсуждали в контексте с ними, я, правда, устала. Потом ещё и подключили моего мужа, опять выставляют его в неприглядном свете. А он у меня вообще золото!» – подытожила участница.

Кого поддерживать-то будем? Сашу или Олю?