Вчера Александра и Иосиф Оганесян приняли решение окончательно уйти с телестройки.

Всё ребят, проект мы покинули❤

Большое спасибо за старт и всё, что делали для меня. Но есть и обратная сторона медали, меня она не устраивает. Тут всё просто-либо ты принимаешь правила игры, либо ты уходишь. Мы выбрали второе. Мы уже переросли, у нас всё очень изменилось. Я не хочу вариться в обсуждениях с Рапунцелями, в подставах от редакторов (уже можно называть их своими именами, а не ведущими)

На самом деле у меня нет негатива, как сказал Яббаров сейчас на шоу-если бы не Дом-2, где бы мы были. Это действительно так. Поэтому я очень благодарна, я многое здесь обрела, но всему приходит конец. Не хочу никого винить.

Всех люблю.