Александра Черно поведала о непростом периоде в жизни.

Моё маленькое сокровище 💗👶🏻

P.S у меня сейчас очень не простой период в жизни, хочется разреветься, напиться и послать всех к черту! Каждый день приходится надевать улыбчивую маску и делать вид, что всё отлично, хотя проблем просто выше крыши… Возможно я взяла на себя не ту ношу, всё взвалила на свои плечи. Я не знаю как справиться со всем этим… И каждый день вновь, мне приходится улыбаться и делать вид что всё отлично, ведь моё эмоциональное состояние передаётся моему ребёнку и мужу, а их уж точно я должна делать счастливыми всегда. Ведь они ни в чем не виноваты🙏🏻

Простите меня пожалуйста за некую мою слабость, но я на надрыве…

Завтра для меня очень важный день, я хочу провести одну очень важную для моей жизни миссию, очень надеюсь что у меня всё получится, и мне в этом поможет моя Таня и Наташа Тиллаева и вся их команда. Пожелайте мне удачи🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Плюс ещё на проекте дергают несуществующими проблемами с людьми, с которыми я бы никогда в жизни не общалась🤦🏻‍♀ (но это уже совсем другая история)