Новоиспечённая мама Александра Черно прокомментировала ухаживание Максима Колесникова за Екатериной Скалон. Девушка не понимает, как можно было так быстро забыть Алёну Рапунцель и начать присматриваться к другой особе.



Колесников расстался с Алёной около двух недель назад. Первое время парень говорил, что пришёл на проект не для построения отношений, а для того, чтобы отвлечься. Сейчас же он начал проявлять симпатию к участнице Екатерине Скалон, которая неравнодушна к другому молодому человеку, а именно к Максиму Моргенштерну. В эфире шоу «Бородина против Бузовой» Катю номинировали на вылет с телестройки. Максим Колесников решил поддержать девушку и сказал много трогательных слов в её адрес. Влад Кадони посоветовал ему добиваться Кати и делать её счастливой.



Александру Черно спросили подписчики, правда ли, что Максим начал ухаживать за Скалон. Молодая мама написала, что не понимает, как он мог так быстро разлюбить Алёну. Также Саша рассказала, что её удивляет мнение людей, которые сначала были в такой же ситуации, как и Алёна, а теперь поддерживают Максима. Всё происходящее Александра назвала полным днищем.