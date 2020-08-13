Молодая мамочка Александра Черно пожаловалась, что их кошка начала метить территорию.

Британский вислоухий комочек счастья – подарок поклонников пары – появился у супругов Оганесян за месяц до родов. Котенок сразу стал частью семьи, проявлял покладистость и практически с первых дней стал ходить в лоток. Но как только супруги уехали в роддом, а в доме появились ближайшие родственники пары, кошка стала вести себя странно.

«Она записала все кровати, сумки, обувь под диваном… Когда мы вернулись из роддома, на кровать она, конечно, больше не ходила, но на пуфик сходила! А сегодня вообще в кроватку детскую! – расстраивается молодая мама. – Причем она точно знает где ее туалет».

Ребята водили питомца к ветеринару, но анализы показали, что с кошкой все в порядке, только мучает тревожность.

«Отдавать мы ее не готовы, она член семьи! Но и жить так долго не готовы тоже. Помогите нам вернуть все на круги своя» — попросила Саша у подписчиков.

Заводчики животных, накидайте советов, как кошку вновь приучить к лотку?