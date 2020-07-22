Александра Черно на правах уважаемого специалиста по вынашиванию детей ежедневно раздает в соцсетях советы по данной теме. По большей части Саша специализируется на вопросах лишнего веса в контексте протекания беременности. На заявления о том, что с весом около 150 килограмм ей стоит задуматься о кесаревом сечении, девушка давно и решительно высказала свое мнение.



Тем более, что и нынешний врач Александры уверен, особых проблем с родами у Черно быть не должно. Хотя вариант с кесаревым сечение полностью не сбрасывается со счетов, и если появится острая необходимость, то к нему вполне можно будет прибегнуть. Те же врачи, которые считают иначе, по мнению Александры, являются «недоврачами».

По итогу своих изысканий и изучения медицины Черно приняла решение открыть школу комфортного снижения веса.



В этом учреждении Александры все желающие получат индивидуальный подход и комплекс эффективных мер для решения проблемы похудения. Саша планирует привлечь ряд специалистов – диетологов, психологов, гинекологов, эндокринологов, которые будут помогать тем, кто испытывает трудности со снижением веса. Хотелось бы увидеть, как Саша на собственном примере докажет, что ее знания носят не только теоретический характер. А пока невольно вспоминается поговорка про сапожника без сапог.