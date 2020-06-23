После того, как Саша Черно ушла в декрет, у нее открылось окно возможностей, а точнее, билет на поляну для родни. Не секрет, что девушка уже давно надеялась создать на проекте свой клан, как у Оли Рапунцель.



Так, Саша уже хотела пригласить на проект свою младшую сестру Татьяну Щербакову, которая приехала к ней на поляну помочь на период родов. Но, не дождавшись родов, девушка спустя несколько дней после приезда уехала к себе домой, в Сергиев Посад.





Черно объяснила, что ставила Тане условие – или жизнь с ней на проекте или ее гулянки. Девушка сначала согласилась отказаться от своих привычных развлечений, но не сдержала своего слова и в первые же выходные ушла в загул. Позже сестры рассорились и Саша даже отказалась от родной сестры. По словам будущей мамы, Таня стала нелестно высказывать о ней в своем Инстаграм-аккаунте, чем сама и разрушила их отношения.