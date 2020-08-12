Александра Черно, которая до родов очень часто выходила на связь с подписчиками, в последнее время всю себя посвящает малышу и семейной жизни, забывая про соцсети. Но недавная молодая мама выложила в своём микроблоге небольшое трогательное видео с мужем и новорождённым. В кадре запечатлён спящий Иосиф рядом со Стефаном. Малыш активно размахивает ручками в специальной распашонке. Александра подписала под данным роликом, что нет ничего дороже любимых мужчин.



Новоиспечённая мама перекладывает малыша в общую кровать исключительно утром. В роддоме Саше строго запретили засыпать вместе с сыном, это крайне опасно. Поэтому Стефан ночью всегда спит только в своей кроватке.



Многие подписчики расспрашивали Сашу о её весе, как он изменился после родов. Александра честно ответила, что пока что не вставала на весы, поэтому ничего не может сказать по актуальным цифрам. Однако многие утверждают, что и без весов по фотографиям видно, как молодая мама похудела и похорошела.