Александра Черно рассказала в подробностях о прошедших родах.

До последнего Саша не знала, сможет родить сама или нет. Новоиспеченная мама поделилась с подписчиками своей историей родов.

«В понедельник я приехала на плановый осмотр в роддом, на тот момент у меня уже была ровно 41 неделя.

Никогда никаких показаний за всю беременность к КС у меня не было, а тут шейка не готова. Меня начали уговаривать лечь в патологию, чтобы готовить к раскрытию. Но меня смутил препарат. Как я себя накрутила, вы даже представить себе не можете. Подписала отказ, и мы договорились, что если за 3 дня ничего не будет — плановое КС на четверг. Уехала домой, ревела… Среда 8 утра, замечаю что-то другое у себя в нижнем белье… Потом так же, в 14:00, только с новой волной и более сильной… Приехали в роддом, сделали все анализы, легли с мужем, ждём. Схваток так и не было…

В 4 утра отошли как оказалось настоящие воды, а в 5.30 пришли схватки. Вот тут началось для меня вообще «веселое время», ну вы понимаете… Ждали до 8, потом до 9, потом до 10… Шейка не сдвинулась ни на 1 мм. Было принято решение кесарить!» — вспоминает Саша.

Все, что происходило в операционной Черно вспоминает со стыдом.

«Меня завезли в операционную, и там началось всё самое весёлое. Я начала истерить, никого не пускала к себе. Анастезиолог такой хороший попался, а я ему говорю: «Руки бл.. на х.. от меня убрал». Потом вообще выдала: «Я не буду рожать!». Как же мне сейчас за это стыдно, перед анастезиологом извинялась раз 100. Потом меня успокоил муж.

Обнял, сказал важные слова, очень сильно поддерживал и сказал, что я наврежу малышу таким своим поведением. Я быстро взяла себя в руки. Поставили в спину анестезию. Пока муж обнимал, и я начала терять сознание… И одновременно стало тошнить. Меня вырубило, и проснулась я от криков: «Мой сын! Мой сладкий!». Показали мне, дали поцеловать, и я опять вырубилась…

После 7-8 часов реанимации мы уже были в палате. Сейчас реабилитационный период словами не описать… Но говорят, через пару дней будет легче. Я всё равно самая счастливая, так как в моей жизни теперь двое любимых мужчин», — рассказала Саша.

А как свои роды вспоминаете вы?