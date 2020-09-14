Александра Черно попыталась объяснить своим хейтерам, что на самом деле стало причиной проблем со здоровьем у её маленького сына.

Большое спасибо всем за сопереживание и тёплые слова! 🤗

Но нашлось и такое необразованное быдло, которое такую чушь вчера начало мне писать… Что это типо из-за веса🤦🏻‍♀ Что якобы я пила… (это вообще что у людей в голове, чтобы придумать весь этот бред??)

Рассказываю: у меня инсулинорезистентность. Мне с самых первых дней беременности говорили о том, что может быть диабет и обязательно нужно делать глюкозный тест. Но я же самая умная🤦🏻‍♀ Не верила во всё это, и написала отказ. Всю беременность брали кровь на сахар и показатели были на грани, я всё равно говорила что всё фигня. (Хотя Ирина Юрьевна меня предупреждала! Слава Богу, что благодаря ей ещё и не было хуже. Она препаратами выравнивала) Толи не осознавая до конца, толи уже настолько привыкла быть в обороне и думаю что везде провокация. Идиотка, одним словом🤦🏻‍♀

Все мои обменные процессы, это всё дало о себе знать.

Конечно мне нужно вплотную заниматься своим гормональным фоном, и я уверена что за всем этим вес сам и уйдёт. Вес-это побочка.

Конечно же, виновата в этом только я. Конечно же я непробиваемый человек. Где-то это возможно и хорошо, но в данной ситуации моя упрямость могла выйти могла отразится на самом дорогом в моей жизни… Но не забывайте о том, что это может произойти с каждым. Поэтому к беременности нужно очень хорошо готовиться.

Конечно же все эти ужасы я старалась забыть как можно быстрее…

Когда я вчера рассказывала всю эту историю, девушка в студии из зрителей упала в обморок. У неё была похожая история, но она к сожалению потеряла ребёнка… 😔

Пусть наши детки будут здоровы и не знают бед!