Супруги Оганесян признались, что еще не решили, возвращаться на проект или нет.

Сейчас супруги находятся в декрете по уходу за ребёнком, осваивая новую бессрочную профессию «родители». Купать, менять подгузники и жить по режиму ребёнка Саша и Йося научились. Осталось понять, когда же семья в увеличенном составе вернётся на проект.

«Сейчас мы в декрете, наслаждаемся приватной жизнью и нашим сыночком, – отвечают ребята своим подписчикам. – На проект возвращаться не спешим. Сначала нужно покрестить Стефана, а это произойдёт только через сорок дней с момента его рождения».

В одном из своих сториз в соцсетях молодой отец признался, что их возвращение пока под вопросом. Ребята обдумывают этот серьёзный шаг.

Ну а пока давайте сами додумаем: увидим ли мы в эфире обновлённый состав семьи Оганесян?