Александра Черно решила прокомментировать информацию о том, что она постоянно консультируется у другой мамочки на проекте Ольги Рапунцель. Недавно супруга Димы Дмитриенко рассказала, что сдружилась с Сашей и уже успела дать ей несколько консультаций по воспитанию малыша.



Саша и Оля стали мамами с разницей в два месяца. У Черно родился первенец Стефан, а у Рапунцель появилась на свет вторая дочь София. По словам Ольги, сейчас отношения между новоиспечёнными мамами потеплели до такой степени, что Саша частенько спрашивает совета у более опытной женщины.





Во время общения с подписчиками в своём микроблоге Александра Черно пояснила, что однажды она и правда обращалась за советом к Оле, но не стоит трактовать это как постоянные консультации и многочисленные звонки друг другу. Также кто-то из подписчиков спросил у Александры, почему дочь Рапунцель часто сравнивают по внешности с Сашей. На это супруга Иосифа резко ответила, что люди без мозгов даже не думают, что человеку неприятно сравнение с посторонними, а малыши в детстве все пухленькие и похожи даже между собой.