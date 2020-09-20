Александра Черно убеждена в том, что именно их семья должна выиграть таунхаус.

Как сказал наш эксперт Олег Корнелиус, материальные блага не должны стоять превыше духовного…

С ним я полностью согласна ☝🏻

Вы часто пишите мне, что достойна наша семья больше всех, за что вам огромное спасибо 💓И вправду, мы здесь 4 года, прошли огонь, воду и медные трубы… Сейчас в умиротворении и плюс у нас родился замечательный малыш.🙌🏻❤ И мы никогда ничего не выигрывали на Дом-2☝🏻

Коллектив поделился на старую власть и новую, для меня это чушь полная, тк я жила много лет и с ребятами кто пришёл сейчас и те, кто был.

Кого я считаю прямым конкурентом? Чайковы, Стёпа, Валера с Аней, и если бы не длинный язык Яббарова, то он (тоже развитие, впервые женится)

Почему не написала Олю с Димой? В том году они достойно выиграли ЧГ. Но выгонять их не в коем случае нельзя ☝🏻

Я хочу узнать ваше мнение: кто должен покинуть проект? Кто должен выиграть Таунхаус? Разделяете ли вы мою точку зрения? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Мне очень интересно услышать мнение зрителя.