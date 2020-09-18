Александра Черно рассказала, что ее сильно смущает похвала в свой адрес.

Для нас это был очень ответственный день. Мы покрестили малыша, вернулись на поляну с подарками для всех. Нас очень хорошо приняли ребята.

Вот знаете… Меня так все хвалят, зрители, участники, ведущие, сотрудники. А мне хочется сквозь землю провалиться… От смущения. Мне проще защищаться. Это я умею на все 💯 А вот получать похвалу-нет. Я думаю, что это побочный эффект войны со всеми, так много лет… Все говорят о моих изменениях, о том какая я хорошая мамочка. А мне очень неловко.

Спасибо большое всем за тёплые слова, в адрес моего ребёнка. Это бесценно❤🙏🏻

Я очень сильно переживала показывать его всей стране.