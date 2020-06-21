Александра Черно призналась, что разочарована в своей младшей сестре.

По-итогу Сестра уехала домой. Это было моей самой большой ошибкой, думать что в этой жизни ей ещё что-то нужно. Не знаю, может это правда подростки такие пошли… Я работаю с 14 лет, потому что понимала что никто мне в этой жизни на блюдечке с голубой каёмочкой не принесёт. Таню я куда только не устраивала, ей всё равно. Везде увольняли или наоборот бегали за ней, из-за хорошего отношения ко мне. Ей даже сфоткаться для Инстаграма лень, пока я не заставлю. Пока она была у меня, видели как подписчики выросли? Потому что над аккаунтом Работала. Щас опять забьёт. Странно, что в этой жизни человека интересуют только гулянки и Алкоголь, постоянно врет и врет. У нас нет родителей, которые будут целовать нас в зад и обеспечивать, нам надо крутиться самим. У меня скоро появится свой малыш и кошелька в виде сестры Саши-не будет. Странно, что человек этого не понимает.