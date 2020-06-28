Александра Черно благодарна супругу Иосифу Оганесяну за всё, что он для неё делает.
Я готова бесконечно благодарить вселенную за то, как Сильно мне повезло с мужчиной.
У нас было очень много сложностей… Но по-итогу, мы пришли к счастью и гармонии.🤗
Я желаю всем и каждому ощутить то счастье, которое я ощущаю сейчас. 👶🏻🍼❤
Люблю тебя, мой дорогой и любимый самый лучший муж.
Прости меня за то, что у меня когда-то либо вообще были сомнения насчёт тебя, находясь такой короткий срок за периметром ты доказал мне то, какой ты есть. Мне с тобой никуда не страшно❤
Я вижу как ты заинтересован в семье, сколько ты каждый день делаешь для нашей семьи, для встречи с нашим малышом, для нашего будущего. Моё золото. Вот, что значит повезло. 🥰