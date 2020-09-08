Александра Черно поведала о том, чем был обоснован её выбор крестной матери для своего сына Стефана.

Прошу любить и жаловать-Татьяна Светлова, крёстная нашего Стефика. Я очень долго и ответственно подходила к выбору крестной матери для своего ребёнка.

Как минимум это должен был быть человек старше 30 лет, ответственный, с кого на мой взгляд можно было бы брать пример, любящий детей и серьезно относящийся к религии, смотрящий на мир схожим мировозрением со мной. Это одни из очень важных для меня пунктов. Как я пришла к тому, что Таня? Мне подсказало внутреннее чутьё. После, у меня 24 июня были ложные схватки и девочки мед сёстры рассказали мне об одной девочке отказнике. Потом мы поехали к Тане с Наташей, разговорились об этой ситуации и Таня рассказала мне о том, что она очень хотела бы после того как родит своего взять ребёнка из детского дома. (Я тоже очень хочу, это моя мечта) И мы в тот день много говорили об отношении к религии. После этого я не сомневалась ни на минуту-крестной будет Таня! 🥰❤ @tatasvetlova Кумушка💋