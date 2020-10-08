Александра Черно рассказала о том, на что они потратят свой материнский капитал.

‼Материнский капитал‼

Сегодня я его получила. У нас очень большие планы на этот год. У нас есть цель и мечта приобрести в этом году своё жильё. Пока мы снимаем, но уже в планах как мы будем Жить в своей собственной квартире, как будем делать ремонт❤ Стефан пока у нас нигде не прописан.🤷🏻‍♀

Данный сертификат можно использовать как взнос в ипотеку, либо оставить на учебу ребёнку.

Но, мы не знаем как будет через 18 лет, поэтому лучше используем сейчас. Думаю, что 400000 через 18 лет уже и деньгами считаться не будет 🙄

Кстати, оказывается только с 2020 года дают материнский капитал на первого ребёнка.