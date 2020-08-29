Александра Черно призналась своим поклонникам, что она вновь находится на перепутье.

На проекте действительно есть настоящая Дружба, как жаль, что она встречается там настолько редко. 😔 Но мне повезло @strokova_055

Я сейчас нахожусь на грани нервного срыва, у меня очень сложные дни. Я не знаю что мне делать и как лучше поступить. Я не могу к сожалению, рассказать внутряк проекта, но это вообще жесть.

Я хочу так, как мы жили неделю назад, полное умиротворение, уединение, душа в душу и без лишней нервотрепки.

Я на перепутье…