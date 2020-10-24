Александра Черно рассказала, что руководство телестройки зовет их обратно.

🍂 Осень 🍂

Эта осень для нас заиграла по-новому. Все эти дни я находилась в сметении. Уверена, что делаю правильный выбор, в плане финансов так точно, но бывало что частично накрывало… Конечно, я абсолютно не так представляла себе свой уход. Конечно я бы 100% в этом году выиграла конкурс. Я хотела красиво уйти на год Стефану, красиво… ну или весной.

А тут отдав 4 года проекту, уйти так… Взгрустнула, прослезилась, отрехнувшись пошла дальше. Так приятно получать сообщения от сотрудников, с кем много лет работал, как я многих из них люблю закадровых🙈❤

От некоторых ведущих ❤

Руководство зовёт естественно обратно. (Мне главное, момент переждать, чтобы не сорваться обратно)

Минусы ухода: живёшь без режима, не понимаешь что к чему🙄 Тут привык: проснулся, привёл себя в порядок, завтрак, разговоры, в общий дом, теты, шоу, лобное. (В перерыве между этим всем занимаешься Лялей. Помыть, памперс переодеть, покормить, читать, петь, заниматься с ним и тд)

А мне сейчас категорически много времени и очень долго тянутся дни🙄 Я привыкла жить в бешеном ритме. Поэтому момент депрессии так называемой нужно переждать и войти в ритм обычной жизни.

Посмотрев сейчас эфир, всё вспомнила и мне прям плохо стало. 😃Поэтому депрессия сама собой как-то проходит😂😂

Нужно стараться максимально занять дни, делать для вас классный контент. Снимать больше нашей жизни, классные видосы в тик-ток, устраивать фотосессии. В общем-не унывать. Всё получится.💪🏻