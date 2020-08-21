Александра Черно призналась своим поклонникам, что она очень счастлива, но боится всё это потерять.

‼Страх‼

Все наверное думают, что мне легко и у меня нет забот. Ага😄👍🏻

Такое наверное только у тех, кто рожает своих детей для Инстаграм.

А я хочу поговорить с вами о реальности. А реальность такова, что на психологическом уровне очень тяжело… У меня был самый Главный страх, не стать плохой матерью, а теперь я превратилась в «наседку» и живу «по инструкции» понимая, что это тоже не совсем правильно. Но так боишься навредить, он такой крошечный🙈

Муж у меня золото, во всём мне помогает. Но как бы про него не забыть? Чтобы ему тоже было не обидно, и чтобы он и как ранее чувствовал себя любимым и нужным❤🙏🏻

Кошка-это просто как второй ребёнок… Она очень сильно ревнует к малышу. Щас хоть не писает, но внимание к себе привлекает не лучшим образом😔То застрянет где-нибудь, то вчера лапкой повисла на сушилке, то ещё что-нибудь. У меня чуть сердце не остановилось. Я счастлива от того, что имею сейчас. Самый мой большой и Главный страх-всё это потерять в одну секунду… Или допустить какую-либо ошибку. Я до слёз боюсь этого всего лишиться… Сейчас у нас тот самый мир, о котором я мечтала. И окружают меня самые любимые сердца, которым я необходима. Муж, сынок, кошечка🥰

И это самое дорогое, что у меня есть. Хочется каждую секундочку их всех по-очереди целовать.❤🙏🏻