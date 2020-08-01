Александра Черно призналась, что благодарна Иосифу Оганесяну за его поддержку во время родов.

Если выходить замуж, то только так!!!

Если бы у меня был выбор, выйти ли мне замуж за него ещё раз или нет-без доли сомнения я бы ответила-ДА!!!

Особенно после роддома. Мужчины, запомните-женщинам и так тяжело во время родов, но если вы идёте на роды вместе с Вашей любимой, так ещё и поддерживаете её-это во-первых вас очень сильно сплочает, во-вторых женщине это всё переносить намного легче. Спасибо мой дорогой, любимый, самый лучший муж за такую Поддержку!!!! Ты у меня самый самый лучший.