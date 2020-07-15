Александра Черно рассказала, что планирует взять девочку из детдома.

Со дня на день в семье Оганесян ожидается пополнение. А пока Саша готовится впервые стать мамой, она задумывается о будущем своей семьи.

«Я вообще больше не планирую иметь детей. Я бы взяла девочку из детского дома, когда у нас будет дом, заработок от 1 миллиона рублей на семью, и очень плотно будем стоять на ногах. Нужно одного ребёнка на ноги поставить. Всё остальное – полная безответственность», – написала Саша в своём блоге.

Подписчиков тут же заинтересовал вопрос: на что же будут тратить миллион в месяц Саша и Йося?

«Недвижимость, учёба детей, путешествия, хорошие авто… да много всего», – пояснила девушка.

А сколько в месяц надо тебе для комфортной жизни?