Александра Черно рассказала, что ее сын провел четыре дня в реанимации.

Через 4 дня после рождения маленький Стефан попал в реанимацию. Только сейчас молодая мама осмелилась об этом рассказать.

«Помните, как я больше всех орала, какая же это всё фигня, когда врачи что-то там говорят? Сама же за это и поплатилась. Он родился 9 из 9, здоровый, хороший ребёнок. Нас готовили к выписке, и вот в одну из ночей у него случился приступ гипогликемии… Это всё из-за моей инсулинорезистентности. Произошёл сбой адаптации. Сначала его забрали в патологию, потом, когда начались судороги, – в реанимацию… и 4 дня он пробыл там.

В штучках на голове, капельницах, пока в этот момент я бросалась в ноги врачам, билась в конвульсиях и медленно умирала. Тогда я молилась всем богам, лишь бы мой ребёнок был жив и здоров…» – написала Саша.

К счастью, сейчас с малышом всё хорошо, он здоров и очень любим.

А Александра призвала всех будущих мама не совершать её ошибок и обязательно готовиться к беременности.