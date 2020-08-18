Молодые родители Саша Черно и Иосиф Оганесян решили сделать своему новорождённому сыну небольшой подарок. Супруги хотят записать песню для любимого Стефана. Сейчас пара вплотную занялась поиском хорошего аранжировщика и автора текстов.



Появление на свет сына для супругов Оганесян буквально изменило их жизнь и отношение друг к другу. Они стали более трепетными и нежными. Саша утверждает, что материнство сильно изменило её в лучшую сторону, она стала больше ценить и уважать свою семью. Иосиф тоже стал замечательным отцом, он старается максимально помогать супруге, уже начал читать Стефану сказки, заботится о своих любимых и ни на шаг не отходит от малыша.



Свои чувства, эмоции и безграничную любовь к сыну молодые супруги решили увековечить, записав песню. Йося разместил в микроблоге запись с просьбой откликнуться хорошего аранжировщика и автора текстов для будущей песни. Вполне возможно, что в ближайшее время зрителя услышат новое музыкальное творение, предназначенное новорождённому малышу Стефану.