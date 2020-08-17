Новоиспечённая мама только недавно смогла устранить проблемы с кошкой, которая начала метить территорию после появления в доме нового жильца – новорождённого Стефана. Теперь Александра Черно решила заняться своей внешностью, а в особенности фигурой. Девушка мечтает похудеть до появления на проекте, а произойдёт это уже через два месяца.



Но похудеть Саша хочет не просто так, а на готовых блюдах, которые сейчас предоставляют многие компании с продуктами правильного питания. Причём Александра надеется, что данные товары будут предоставляться ей по бартеру, за рекламу. Сейчас новоиспечённая мама ищет именно такие магазины, которые захотят с ней сотрудничать. Хотя после скандальной истории с перинатальным центром, где Саша рожала, больше с ней связываться никто особо и не хочет, все боятся претензий от строптивой участницы «Дома-2».



Саша пока не теряет надежды и ждёт, когда ей будут предлагать еду для похудения, а Иосифу Оганесяну – для набора мышечной массы. Многие зрители не понимают, откуда у супругов такая тяга к халяве и почему Саша не хочет сама готовить вкусную и полезную пищу для семьи.