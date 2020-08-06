Александра Черно прокомментировала увольнение сотрудницы роддома.

Ребята, давайте проясним ситуацию раз и навсегда!!!

Мягко говоря меня это достало, что на меня льётся такой понос не за что!!!

1. Мы заключили контракт с Щёлковским перинатальным центром, в котором чётко были указаны абсолютно все условия, в тч и неразглашение имени!!! Кстати, с данной девушкой мы виделись один раз, когда она приносила докорм. Это не Доула. Это просто сотрудник центра. Все сотрудники были предупреждены!!! Что якобы она не знала меня, моего мужа и всех условий-наглая ложь!!! Она отметила его в своём сторис и написала, что рожает тут дом-2. Это серьезное нарушение! Блогеры-тоже люди. И нарушение пациента в принципе. Я думаю врятли бы вам понравилось такое отношение к вам!

2. Документы на ребёнка были получены на 2-й день!!!

3. Данная девушка уже слила 3 недели назад информацию об имени у одного ооооочень известного человека которая рожала в этом центре. Пожалели, не уволили. Строго объяснили, что так нельзя и оставили работать! Это не показатель?! Не много ли косяков за 5 недель работы в роддоме?!

4. Да и хрен уже с ней, слила и слила мы идём дальше. Ситуацию отпустили и забили. Конфликт исчерпан. Вы правда считаете, что я всемогущая и могу кому-угодно раздавать задания увольняйте этого и вот этого?! Я стесняюсь спросить-я кто?! Президент?! В себя придите!!! Уволили её из-за того, что плохо выполняла свою работу, не выполняла условия работодателя-но меня это уже не касается.

5. Самое важное!!! Я только родила, у меня свои заботы и проблемы сейчас. Почему я должна слушать всё это дерьмо ??? Почему вы позволяете себе оскорблять меня??? Моего мужа??? Говорить что у него лишай и что он пришёл в клинику без анализов??? Кто вам дал на это право??? Почему вы лжёте??? Почему вы оскорбляете моего маленького сына??? Что он вам сделал??? Почему вы говорите, что я хотела продать имя своего сына??? Я хотела сказать это в эфире выписки и написать в своём личном профиле!!!

Вы правда считаете, что мне сейчас до всего этого негатива???? Почему я должна всё это терпеть???? И самое главное-за что??????

Почему в такой благоприятный момент жизни для меня вы и здесь нашли повод вылить дерьмо??? Ну придите уже правда в себя! У меня всё.



