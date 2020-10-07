Александра Черно поведала, что на время болезни их семья решила покинуть проект.

Развлекаемся как можем и подбадриваем друг друга. Тяжело болеть всей семьёй, а ещё тяжелее, когда болеет грудничок😭

Для нас это всё впервые и это так страшно. Ещё и советчиков куча. «Одевай теплее. Не кутай. Огради общение со всеми. Общайся в социуме. Закаляйтесь. Осенью закаляться нельзя. 🤦🏻‍♀» И хз кого слушать.

Мы решили, пока не выздоровеем поехать домой. Так будет лучше для всех. На поляне маленькие детки и беременные, не будем заражать. Да и нам бы заразу не подцепить, иммунитет ослабевает на время простуды.

Всем здоровья!