Александра Черно ведёт непримиримую словесную войну со своими многочисленными хейтерами.

Сегодняшний пост будет не о самом приятном, поэтому оставлю я здесь розочки.

Сколько я перечитала в интернете гадостей о себе, даже будучи в положении. Людям ничего не страшно, у людей нет стопов.🤷🏻‍♀

А самое главное, сколько я увидела фраз «её хейтят не из-за веса, а из-за характера» давайте разбираться. (Не из-за веса, ага смешно)

Почему-то люди считают, если человека показывают по телевизору, либо он является блогером, любой может зайти к нему на страницу и оставить своё якобы «моё мнение!!!» а вы спросили, нужно ли оно тому, кому вы это пишите?? Я никогда в жизни не смогу посчитать, сколько человек мне написали похудеть… Хотя я не раз говорила о том, что мне нравятся формы и мой вес будет минимум 80-100 кг..🤷🏻‍♀С чего вы решили, что от вашего «гавномнения» в моей жизни должно что-то измениться?? Идём дальше, беременность… Сколько тупоголовых людей мне писало, что я в принципе не смогу забеременеть, как меня гнобили и чихвостили (да, это гнабеж) Про во время беременности, я вообще молчу… И не дай бог, что-то случиться, (тьфу тьфу) всё равно свалят на меня и на мой вес🤦🏻‍♀🤦🏻‍♀ Сколько говорили, что рожу раньше срока (на месяц минимум) а я уже перехаживаю, на секундочку.

Сколько мне писали, что будет КС! Именно потому что я имею лишний вес! И вот если вдруг в родах что-то пойдёт не так, сделают КС, всё равно напишут что это из-за веса.

Сколько советов по дому, по ребёнку что вот так нельзя (особенно ставить кровать у Окна) мы же тупые! Балдахин полностью зановешивать… А что дальше?? Будете мне говорить как и чем кормить? Как мыть? Как держать??

Ну так вот вам всем ответ-Вы смело идёте на х!!!!!!!!! Да, я не девочка ромашка и если ваша наглость не знает границ, тогда почему я должна быть добренькой?! У вас какие-то свои стандарты Красоты, какое-то своё видение. Но у меня своё. Представляете, своё!!! Через какой прессинг мне пришлось пройти, чтобы жить так, как я хочу и мне всё равно говорят, что я не правильно живу! Вопрос-а какого х я должна жить так, как мне скажете вы??? У меня есть свои цели, свои планы на жизнь, свои задачи. Я всегда точно знаю что мне нужно. Вы там каким боком?????

Мораль на самом деле, сей басни такова: «Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти»

Так вы же ещё после этого имеете наглость сказать кому-либо «виделся с черно, такая она хамка фу фу фу» а может с себя надо прежде всего начать?? Или моя любимая рубрика «бьюти» мне тут моя знакомая девочка рассказала, что в одном из чудесных чатов про меня написала какая-то визажистка, которая собирала меня на фотосессию, что я забирала у неё кисти. Конечно забирала. Я даже не знаю и не помню кто это, но таких ситуаций было достаточно в моей жизни. Всегда прежде чем начать работу впервые (визажист, ногти, Ресницы, волосы) я 20 минут до начала сижу и объясняю как и что мне нужно, проговаривая все этапы. А я всегда точно знаю, что мне нужно. Я не тюха-ватюха.. Ой, это не знаю, то не знаю… И в конце, когда вижу результат, понимаю-что мастеру вообще было плевать на то, что я говорю, он решил что он знает лучше!!! Тут сразу же вопрос!!! Какого х?!?! Если я тебе всё объяснила?!?! Если например (самое распространённое) ты не можешь сделать Ресницы как мне надо, не берись. Скажи сразу прямо, извините у меня не получится так🤷🏻‍♀ Это же честно и на берегу, чтобы не тратить время друг друга! Но у нас люди так не могут🤦🏻‍♀ (поэтому я и ищу постоянного мастера) Конечно после такого тоже будет грубость. Я не просила «сделай что-нибудь на свой вкус» я сделала конкретный заказ!