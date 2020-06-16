Александра Черно готовится к своим предстоящим родам, которые должны произойти в середине лета. За несколько недель до даты предполагаемых родов будущая мама намерена уйти в декрет.



Недавно девушка в общении со своими подписчикам в Инстаграм призналась, что за время беременности набрала непомерно много. Так, Саша рассказала, что в первом триместре, когда она страдала от токсикоза, она сбросила 15 килограммов, но позже набрала 20.



Сейчас Черно весит 149 килограммов, хотя она надеялась не перешагнуть отметку в 150 килограммов до родов, что очевидно все-таки произойдет. Девушка устраивает себе разгрузочные дни, во время которых употребляет лишь одну вареную куриную грудку и творог, чтобы сбросить хоть немного лишнего веса, а после родов планирует лечь на стол к пластическому хирургу ради липосакции, ведь пока все ее попытки похудеть оканчивались фиаско.