Бывшая участница «Дома-2» Александра Артёмова в своём микроблоге поделилась впечатлениями от первого перелёта с малышкой. Молодая мама с дочерью отправилась в Новороссийск к родителям своего супруга Евгения Кузина.



Сейчас Саша переживает не самое простое время. Женя вынужден был переехать по работе в Санкт-Петербург, оставив супругу с дочкой одних. Первое время девушка справлялась самостоятельно, но потом, не выдержав усталости, решила отправиться вместе с малюткой к родителям супруга в Новороссийск, поближе к морю. В соцсетях Саша рассказала, что дочери было интересно смотреть на пассажиров, махать рукой. Сначала она сразу уснула, но через минут 20 проснулась и начала крутиться, переворачиваться, приставать к соседу, смотреть в журнал, специально ронять игрушку.



После того, как самолёт приземлился, Саше с малышкой на руках долго пришлось ждать свой багаж, к трапу не выдали коляску, а в самом аэропорту было очень жарко. К счастью, молодую маму встретили родители супруга. Также Александра рассказала, что дочери очень понравилось море, его она тоже увидела впервые.